Kas EL-i liikmesriigid peavad migrante vastu võtma?

Ei. Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson ütles eilsel pressikonverentsil, et kõik liikmesriigid peavad kaasa aitama, kuid saavad valida, kuidas seda teha. Kui mingi riik ei peaks soovima asüülitaotlejaid vastu võtta, on tal võimalus negatiivse vastuse saanud migrantide tagasisaatmist „sponsoreerida”.

Portaal Politico kirjutab, et sponsor saab oma kohuseid täita mitmeti, näiteks pidada riikidega läbirääkimisi, et veenda neid oma kodanikke tagasi võtma, või korraldada tagasilende. Veel saab sponsor valida, milliste riikide kodanikke aidata, kuid tingimus on, et tagasisaatmine peab toimuma kaheksa kuu jooksul. Kui katse nurjub, peab riik migrandi enda territooriumile toimetama ja protseduuri seal lõpetama.

Praegu kulub negatiivse vastuse saanud migrantide tagasisaatmiseks keskmiselt neli kuud.