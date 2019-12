Kolm võimalikku stsenaariumi Briti valimistel ja mida igaüks neist tähendab

Pärast viit nädalat ägedat poliitkampaaniat Suurbritannias on küsitlustes toorid leiboristidest selgelt ees, kuid valimistulemust ennustada julgevaid eksperte tuleb tikutulega taga otsida. 2016. aasta Brexiti referendum ja 2017. aasta üldvalimiste tulemus rabas ühtlasi nii küsitlejaid kui ka vaatlejaid.

Möödunud nädalal teatas valimisspetsialist John Curtice, et peaministril Boris Johnsonil pole võit veel kaugeltki taskus, sest kui Tööpartei suudaks valimispäeval valima meelitada need hääletajad, kes on Brexiti vastu, võib tulemus olla taas üllatus.

Üldiselt on eksperdid seda meelt, et valimised võivad minna kolmel viisil: toorid saavad enamuse, sünnib järjekordne ummikseisus parlament või võidavad leiboristid (praeguses faasis kõige ebatõenäolisem variant). Mida need kolm võimalikku tulemust täpsemalt tähendavad?