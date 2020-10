Novaja Gazeta allikad on väljaandele kinnitanud, et miilits, OMON, eriväed ja siseväed kavatsevad meeleavaldused põhjalikult maha suruda. Mängus on ka omad huvid: kardetakse tööta jääda. Pealegi makstakse jõuorganites Valgevene keskmisest märksa kõrgemat palka ja antakse soodsatel tingimustel korter.