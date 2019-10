Kongo ebolaepideemia paljastas jabura investorisõbraliku kriisiabiskeemi

Kongo demokraatlikus vabariigis on ebolapuhangus hukkunud üle 2000 inimese ja kriis kestab. New Yorgi ja Londoni finantsinvestorid loodavad aga, et epideemia saadakse õigeks ajaks kontrolli alla, et nad ei peaks raha välja käima, kirjutas sel nädalal Saksa ajaleht Süddeutsche Zeitung.

Aastail 2013–2016 laastas ebola Sierra Leonet, Guinead ja Libeeriat ning viiruse tõttu suri vähemalt 11 300 inimest. Seetõttu lõi maailmapank kaks aastat tagasi abifondi ehk hädaolukordade fondi (PEF), mille algne mõte oli epideemiate korral võimaldada rahale kiirelt ligi pääseda.

Peale selle emiteeris maailmapank 2017. aastal 320 miljoni dollari (288 miljoni euro) väärtuses võlakirju, mida tuntakse nn pandeemiavõlakirjadena. Kui midagi halba ei juhtu, saavad investorid oma panuse järgmisel aastal tagasi, kui aga puhkeb epideemia, saavad hädaabitöötajad kohe vahenditele ligi ja investorid kaotavad oma kapitali. Riski kompenseerib vähemalt 10% intressimäär. Süddeutsche Zeitung kirjutas, et nullintressiajastul paistab see olevat suurepärane investeering.