Koolitüdrukud müügiks. Jaapan on kimpus alaealiste kupeldamise äriga

Tokyo kõige kurikuulsam punaste laternate piirkond Kabukicho on lämbel kolmapäevaöösel inimesi pungil täis. Osa neist on turistid, kes teevad pilte ja luusivad ringi, teise osa moodustavad kliendid. Klubidesse kutsuvad reklaamid plingivad ja laulavad ning teenijatüdrukuks riietunud tüdrukud hoiavad käes baaride pakkumisi.

Ühe räpase poe ette pandud nunnude joonistustega vallatu reklaam pakub osaajatööd. Pole täpsustatud, millega on tegu, sest see on liigne: ümberringi säravad teravalt valgustatud plakatid, millel nii mees- kui ka naissoost võõrustajad kutsuvad endaga lähemalt tutvuma.

Jaapani pealinn on tuntud üsna pöörase punaste laternate äri poolest. Siit võivad peaaegu kõik huvilised leida just seda, mida nad on otsinud. Otsid kena meest, kes sind algul nutma paneks ja siis pisaraid pühiks? Pole probleemi. Aga teenijannat, kes sulle jooke valab ja naljade peale itsitab? Leiab. Saab ka aega veeta kurikuulsates „seebimaailma” bordellides, kus kliendid seebitatakse algul sisse ja edasi läheb nagu tavaliselt.