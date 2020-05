Koroonaaeg suurendab Euroopas võõrtöölistega seotud pingeid

Võõrtöölistel on oskused, mida on raske ühe hooajaga asendada. Nagu Eestis, nii ka Iirimaal tunnevad talunikud muret: varsti saavad maasikad valmis, kuid kes need ära korjab? Üks Iiri maasikakasvataja pole tavapäraseid idaeurooplasi veel tööle kutsunud, sest loodab kohalikele abikätele. Paraku peab ta möönma, et seni on õnnestunud leida vaid mõni üksik sobiv kandidaat.