Koroonakriis. Itaalias läheb olukord üha hullemaks ja Hispaania ei jää palju maha

Kahe nädala eest samuti ranged piirangud kehtestanud Itaalias muutub epideemia esialgu vaid rängemaks. Alates 22. veebruarist hukkunute arv läheneb 5000-le ja suureneb üha kiiremini. Reedel nõudis viirus seal üle 600 ja laupäeval ligi 800 inimese elu, nakkusjuhtumeid on tuvastatud üle 50 000. Laupäeva õhtul rahva poole pöördunud peaminister Giuseppe Conte teatas korraldusest sulgeda järgmiseks kõik tehased, mille käigushoidmine pole esmatarbekaupade ja -teenuste jaoks vajalik.

Ka pikalt ametlikke piiranguid vältinud Suurbritannia peaminister Boris Johnson käskis nädalavahetusel viimaks sulgeda kõik riigi kultuuriasutused, pubid ja restoranid. „Numbrid on väga karmid ja muutuvad kiiresti hullemaks,” hoiatas Johnson rahvast. „Oleme Itaaliast taga vaid kaks või kolm nädalat. Itaallastel on suurepärane tervishoiusüsteem, aga arstid ja õed on patsientidega täiesti ülekoormatud. Kui me ei tee nakkuse aeglustamiseks kollektiivselt heroilisi samme, on tõenäoline, et ka meie tervishoiusüsteem koormatakse üle.” Eile tähistati riigis emadepäeva, mida valitsus palus seekord pühitseda telefonitsi või virtuaalselt.