Koroonaviirus võib sõdivas Süürias põhjustada mõõtmatu kaose

Kodusõjast laastatud Süürias on ametliku statistika järgi koroonaviirusega nakatunud kõigest 25 ja COVID-19 tõttu surnud kaks inimest, kuid tegelik olukord võib olla palju hullem. Konflikti tõttu on puruks pommitatud kaks kolmandikku haiglaid ja pikkade sõja-aastate jooksul on Süüriast põgenenud umbes 70% arste.



Heategevusühendused muretsevad Idlibi ja Türgi piiri äärsete ümberasustatute laagrite pärast, sest kui koroonaviirus seal levima hakkab, on puhangut keeruline peatada. Pealinna Damaskuse elanike seas on juba nädalaid liikunud jutt suurest kopsupõletikupuhangust. As-Suwayda’ provintsi ajakirjanikud on kirjutanud juhtumeist, kus sama haigust põdenud inimesed on maetud iseäralikult.