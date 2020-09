Lesbose saare pagulaslaager, millest on saanud Euroopa läbikukkunud migratsioonipoliitika sümbol, langes nüüd tuleroaks. Laagri hävimine probleemi ei lahenda, sest Kreeka valitsus tahab endiselt, et migrandid ootaksid oma asüülitaotluste vastust just saarel.