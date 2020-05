Kriis ei lase Ukraina „beebitehastes” sündinud lapsi riigist välja

Ukrainas on puhkenud arutelu „beebitehaste” üle, kus kriisiaegsed reisipiirangud ähvardavad saatuse hooleks jätta sadu asenduslapsi. Riigis pakub asendusemade teenust umbes 40 kliinikut, kelle klientidest valdav osa on välismaalased. Kõige suurem ja tuntum neist on Kiievis tegutsev BioTexCom, mille hiljuti avaldatud videoklipis võib näha kümneid imikuid ridadena voodites kisamas. Kliiniku sõnutsi on need välismaalaste asenduslapsed, keda ei saa suletud piiride tõttu riigist ära viia. Seniks on nad paigutatud hotelli, kus nende eest hoolitsevad BioTexComi töötajad. „46 beebiga tegeleda on raske, aga tuleme toime,” naeratab videos üks meditsiiniõde.

Ukraina inimõigusvolinik Ljudmila Denissova teatas eelmisel nädalal, et hotellis elavate BioTexComi laste arv on kasvanud juba 51-ni ja ähvardab lähiajal mitmekordistuda. „Avastasin, et kogu riigi peale ootab viljastuskliinikutes vanemaid juba sada imikut,” lisas Denissova. „Mulle öeldi, et karantiini lõpuks ei ole selliseid lapsi enam sadu, vaid juba tuhandeid.”