Tuntud portaali kolumnist esitab keerulise küsimuse: kas Euroopa eksis, kui avas liialt vara piirid ja lasi inimestel hakata puhkuslende tegema ja rahvarohkeid erapidusid korraldama. Saksa tervishoiuministri sõnul on valik selge: kui küsimuse all on koolide taasavamine ja pidudel käimine, jäävad peod kaotajaks.