Laboriproovid näitavad, et Navalnõi mürgitamiseks kasutati teistsugust, võib-olla leebemat Novitšoki varianti kui 2018. aastal Salisburys Skripalide-vastases rünnakus. See näitab, et Venemaa jätkab keemiarelvade arendusprogrammi ja saab toota mürgist erinevaid variante.

Briti, Prantsusmaa ja Saksamaa diplomaadid üritavad nüüd saavutada, et novembri lõpus algaval keemiarelvade keelustamise organisatsiooni OPCW üldkogu istungil kuulutataks Venemaa ametlikult rünnaku eest vastutavaks. Kas see õnnestub, pole teada. Ent Euroopa luureasutuste esindajad kinnitavad anonüümselt, et Venemaa süü kohta on järjest selgemaid tõendeid.