Leedus on uute nakatumiste arv kuu ajaga üle kümnekordistunud. Esmaspäeval registreeriti riigis 1056 uut nakatunut, kuu aega tagasi oli see arv alla saja. Nagu näitab elanike suhtumine, pole selles midagi juhuslikku. Uuring, mille Leedu Delfi tellis enne uut viiruselainet, näitas, et ainult 29,9% leedulasi muretses koroonapandeemia tõttu oma tervise pärast. Peaaegu sama palju küsitletuid ehk 28,9% uskus, et probleem on üle paisutatud. Veel 7,1% ei uskunud, et see haigus on üldse olemas.