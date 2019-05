Leedu presidendivalimised lähenevad finaalile

Pühapäeval toimub Leedus presidendivalimiste esimene voor. Senine riigipea Dalia Grybauskaitė pärast teist ametiaega enam kandideerida ei saa. Üheksa pretendenti on teinud vaikset ja viisakat kampaaniat, kuid kolmel neist on suurem võimalus ka tegelikult valituks saada.

Küsitluste järgi on populaarseim kandidaat endine rahandusminister. 44-aastane Ingrida Šimonytė, kes on varem olnud Läti panga nõukogu asejuht. Paremtsentristlik Šimonytė on enda sõnul pragmaatiline ja ei tegele ümbernurgajutu ajamisega ning noorepoolsemad linnas elavad valijad eelistavad just teda. Naist peetakse ka Grybauskaitė liini jätkajaks, sest Šimonytė on lubanud, et temagi suhtub suhetesse Venemaaga karmilt. Šimonytė kandideerib sõltumatuna, kuid teda toetab ametlikult erakond Isamaaliit-Leedu kristlikud demokraadid (TS-LKD).