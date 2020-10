Leedut räsib praegu erakordne koroonakriis, kus ööpäevane nakatumiste arv hakkab lähenema 1000-le. Haigestunute hulk on pidevalt kasvanud ja 21 omavalitsust on pandud n-ö punasesse nimekirja. Seetõttu pole kahtlustki, et Leedu järgmine valitsuse pakilisim ülesanne on ohjeldada pandeemiat. Kuid mida nad kavatsevad teisiti teha?