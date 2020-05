Praeguse ulatusega kriisis võib üksikisiku surmale emotsionaalse tähenduse omistamine tunduda ebavajalik. Ent paljud nekroloogikirjutajad usuvad, et just see unikaalne ja ohustatud ajakirjandusžanr aitab meil oma inimlikkust säilitada.



“Oleme surmaga üle ujutatud,” ütleb ajalehe Washington Post nekroloogitoimetaja Adam Bernstein. “Kui loed kuskilt, et 50 000 inimest on surnud, siis mõjub see arv peadpööritavalt. Aga arvudega on inimeste hinge raske mõjutada. Siin tuleme mängu meie.”