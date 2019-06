Äsja lekkinud dokumentidest selgub, et Venemaa tugevdab oma kohalolekut vähemalt 13-s Aafrika riigis, arendab suhteid sealsete valitsejatega, sõlmib sõjalisi koostöölepinguid ning koolitab juhtide ja salajaste agentide järelkasvu. Dokumentide järgi on üks eesmärke suruda USA ja endised koloniaalvõimud Suurbritannia ja Prantsusmaa piirkonnast välja. Teine eesmärk on vältida läänemeelseid ülestõuse.