Venemaal on vähe teisi nii hästi varjatud saladusi kui Vladimir Putini perekonna olukord. Vähestest ajakirjanduses avaldatud faktidest on teada, et Putini noorem tütar Katerina oli abielus Kirill Šamaloviga. Šamalov on väga rikas ja sai 32-aastaselt Venemaa noorima miljardäri tiitli. Nüüd on tema kohta selgunud rohkem fakte. Tänu anonüümsele lekitajale pääsesid OCCRP liikmeskonda kuuluva Vene uurimisportaali Istories ajakirjanikud tänavu ligi Šamalovi e-kirjadele.