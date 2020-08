Teisipäeva õhtul õhku lennanud ammooniumnitraadi tõttu on Liibanonis surnud üle 135 ja saanud vigastatud üle 4000 inimese. Peale selle jäi plahvatuse tõttu hetkega kodutuks kuni 250 000 Beiruti asukat. Majanduses on kaos, riik on pankrotis.