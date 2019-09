Looduskatastroofid on tänavu kodudest välja ajanud rekordarvu inimesi

Rahvusvaheline sisepagulaste seirekeskus (IDMC) teatas sel kuul avaldatud raportis, et tänavu esimese kuue kuu jooksul kaotas looduskatastroofide tõttu ajutiselt või alaliselt kodu umbes seitse miljonit inimest. Ekspertide sõnul võib selliste inimeste hulk aasta lõpuks kolmekordistuda.Juhtudel, kus kodudest lahkutakse valitsuse korraldatud evakueerimise käigus, tähendab see tihtilugu ka suurema tragöödia vältimist. Nii evakueerisid India ja Bangladeshi valitsus mai alguses tsüklon Fani teelt 3,4 miljonit rannikualadel elanud inimest, vältides sellega rohkeid inimohvreid. Üldiselt on Bangladesh oma asukoha ja rahvastiku tiheduse tõttu üks maailma katastroofiohtlikumaid riike.