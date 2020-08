Meeleavaldajad jätkasid pühapäeval kaheksandat päeva demonstratsioone, kuid ka president Aljaksandr Lukašenka ei paista alla andvat.

Kuidas käituvad meeleavaldajad?

Kui nädala alguspoolel toimunud meeleavaldusi iseloomustas jõhker julgeolekujõudude vägivald, siis neljapäevast alates on miilitsa eriüksus OMON inimesed enamjaolt rahule jätnud.

Valgevenes viibivate väliskorrespondentide sõnul on meeleolu muutunud kohati juubeldavaks. Suhtluskanali Telegrami opositsioonikanalis levis reedel hoiatus, et tähistama hakata on liiga vara. „Sõbrad, ärgem sattugem ennatlikult eufooriasse. Aljaksandr Lukašenka on jätkuvalt võimul,“ seisis sõnumis.

Pühapäeval tulid Minskis demonstreerima kümneid tuhandeid inimesed, Guardiani järgi on tegu suurima meeleavaldusega Valgevene ajaloos, erinevate hinnangute järgi võttis sellest osa 50 000 – 200 000 valgevenelast. Kokku tulnud demonstrandid karjusid: „Lahku! Mine ära!“