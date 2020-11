Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles reedel, et on valmis ametist lahkuma, kui riigi uus põhiseadus on vastu võetud. „Uue põhiseaduse ajal ma presidendiks ei jää,” lubas Lukašenka, kes oli neljapäeval Minskis kohtunud Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.