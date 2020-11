Aserbaidžaani president İlham Əliyev teatas pühapäeval, et riigi väed on Mägi-Karabahhi lõunaosas hõivanud strateegilise tähtsusega Şuşa (Šuši) linna. Armeenlaste tunnustamata vabariigi pealinna Xankəndit (Stepanakerti) lahutab sellest kõigest 15 kilomeetri pikkune teekond, mis viib allamäge. Ehkki vastaspool tunnistas linna kaotust alles eile, alustasid tuhanded kohalikud elanikud välisajakirjanike teatel lääne poole pagemist juba nädalavahetusel. Ent põgenemisteed pole enam turvalised ja vaatlejad pelgavad järjekordset humanitaarkatastroofi. Eile õhtul lisas pinget uudis, et Armeenia kohal on alla tulistatud Vene õhujõudude kopter. Hukkus kaks Vene sõdurit. Peagi võttis juhtunu omaks Aserbaidžaani valitsus, kes pakkus Venemaale kompensatsiooni.