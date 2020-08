Mali riigipööre sunnib küsima, mida on Prantsusmaa ja teised välisriigid üle seitsme aasta kestnud sõjalise ja humanitaarsekkumisega saavutanud. Maailmapanga heaks töötava konsultandi Paul Bisca arvutuste järgi kulutavad välisriigid ainuüksi sõjalise abina Sahara-tagusele piirkonnale aastas üle kahe miljardi dollari, millest suurem osa on seotud Maliga. „Seda on kümme korda rohkem kui ühegi Saheli riigi kaitse-eelarves, aga vägivald ainult kasvab,” märkis Bisca sotsiaalmeedias.

Prantsuse erukolonel Michel Goya ütles ajalehele Figaro, et riik kulutab ühe Mali islamisissi tapmisele keskmiselt miljon eurot. Samal ajal süvendab välissõdurite kohalviibimine ka Prantsuse-vastaseid meeleolusid. Opositsioon kandis läinud nädalal riigipöörde toetuseks korraldatud meeleavaldusel loosungeid „Surm Prantsusmaale ja liitlastele!” ja „Lõpp prantslaste korraldatud genotsiidile!”. Seevastu võis meeleavaldusel lehvimas näha paari Venemaa lippu, sest ainsa välisriigina pole Venemaa putši rangelt hukka mõistnud ja Vene suursaadik on juba jõudnud Mali uute juhtidega kohtuda.