May järglaseks pürgija on kimpus kokaiiniskandaaliga

Endine Briti justiitsminister ja praegune keskkonnaminister Michael Gove võitleb tooride juhiks kandideerides kokaiiniskandaaliga. Ta tunnistas, et tarvitas seda 20 aastat tagasi noore ajakirjanikuna ja kahetseb seda nüüd enda sõnutsi sügavalt.

Olukorda halvendab asjaolu, et Gove’i sulest ilmus 1999. aastal Timesis artikkel, milles ta mõistis hukka üleskutsed leevendada kokaiini ja teiste narkootikumide tarvitamist puudutavaid seadusi.

Skandaali tõttu pidid ka teised tooride juhiks pürgijad oma uimastitarbimisest ülevaate andma. Endine Brexiti-minister Dominic Raab sõnas BBC-le, et suitsetas tudengina kanepit, kuid tegi seda harva. Alamkoja konservatiivide fraktsiooni juht Andrea Leadsom kinnitas samuti, et pole kunagi kokaiini ega ühtegi väga ohtlikuks peetavat narkootikumi tarvitanud. „Kuid igaühel on enne parlamendi liikmeks saamist õigus eraelule,” lisas ta.