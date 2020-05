Merkeli kannapööre. Saksamaa kantslerist sai Itaalia heategija

Saksamaa ja Prantsusmaa juhid on tulnud välja ühisettepanekuga, mida mõned EL-i poliitika vaatlejad on juba jõudnud ajalooliseks nimetada. Esmaspäeva õhtul Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga antud pressikonverentsil tegi Saksamaa kantsler Angela Merkel kannapöörde. Ta teatas, et toetab nüüd majanduskriisi leevendamiseks poliitikat, mida Itaalia- ja Hispaania-sugused riigid on seni asjatult nõudnud.

Lõunapoolsete riikide bloki soovi järgi peaks EL välja andma nn koroonavõlakirju, mille alusel võetud laenu kasutataks suuremate hädaliste turgutamiseks, ent tagasi makstaks ühiselt. Pärast Saksamaa meelemuutust on rangema eelarvepoliitika toetajate rühm jäänud ilma kõige mõjukamast eestkõnelejast. Küsimus on, kas Taani, Holland ja Austria suudavad nüüd endale kindlaks jääda.