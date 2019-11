Miljonihonorarid ja intriigid. Mis äri Trumpi advokaat Ukrainas ajas?

Rudolph Giuliani käis esimest korda Ukrainas 2003. aastal, et asetada mälestuskapsel 11. septembri rünnaku ohvrite memoriaali juurde. See oli pärast New Yorki tabanud tragöödiat, kui teda tunti „kogu Ameerika linnapeana”. Giuliani jaoks pani üritus aluse hulgale tulutoovatele ärisuhetele Ukrainas. 16 aastat hiljem on see äritegevus tõusnud tema kliendi Donald Trumpi tagandamisjuurdluse keskmesse.