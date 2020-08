Hispaania ekskuningas Juan Carlos võis demokraatia taastajana nautida ehedat populaarsust, elades ühtaegu luksuslikku elu ja pidades rohkesti armukesi. Pidevalt rippus õhus küsimus, kuidas ta pere saab endale sellist elustiili lubada. Teadaolevalt polnud kuningal endal mingit vara ning monarhia maavaldused, paleed ja kunstikogud kuulusid ametlikult riigile. Meedias selliseid küsimusi ei tõstatatud, sest vaikiva kokkuleppe järgi tuli kuningas rahule jätta.

Monarhi isiklikud patud ei ole iseenesest veel nii muret tekitavad kui see, milliseid jõupingutusi on Hispaania võimueliit teinud tema kaitsmiseks. Võimalik, et osa tema kõige ustavamaid sõpru ja nõunikke oli kuninga hämarate rahaasjadega seotud. Teised uskusid nähtavasti, et monarhia kaitsmine tähendab ka iga üksiku kuninga kaitsmist. Tagajärg oli soovitule täpselt vastupidine