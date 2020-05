Minnesotas süttinud sädemest puhkesid kogu USA-s rahutused

Minneapolise politseiniku sooritatud tapmise tõttu puhkenud suured meeleavaldused ja rahutused levisid nädalavahetusel ka USA teistesse suurematesse linnadesse. Eilseks oli öine liikumiskeeld kehtestatud üle 20 suurlinnas, sealhulgas Denveris, Seattle’is, Miamis, Atlantas ja Chicagos. Minnesota kuberner Tim Walz kutsus nädalavahetusel Minneapolise ja selle kaksiklinna St Pauli korrakaitsejõududele appi rahvuskaardi. Rahvuskaartlased toodi nädalavahetusel tänavatele ka Los Angeleses ja Washingtonis Valge Maja juures.

Neljapäeva õhtul jätsid korravalvurid maha Minneapolise 3. politseijaoskonna, kus töötas mustanahalise George Floydi tapmises kahtlustatav valge politseinik Derek Chauvin. Pärast seda süüdati jaoskond põlema, tuli levis teistessegi hoonetesse. Muu hulgas on maha põlenud kohalik postkontor.

Minneapolise südalinnas elav Reelika rääkis, et sealsed poed on suuremalt jaolt suletud. „Toidupoodi pole praegu küll kuskile minna, kõik on vineerplaatidega kinni löödud,” ütles ta. Mahapõletatud politseijaoskonnast ühe-kahe kilomeetri kaugusel elava Tõnu sõnutsi on kohalikud elanikud hakanud arutama, kuidas rahutuste tagajärgi ise leevendada ja ärisid kaitsta. „Laupäevasel koosolekul arutati, et prügikastid tuleks õhtuks garaaži panna, et neid ei saaks süüdata,” mainis ta.



Tõnu sõnutsi osutus Floydi surm tikuks, mis visati püssirohutünni. „Minneapolise politseiga on viimastel aastatel palju probleeme olnud, viimane tapmine oli vähemalt kolmas või neljas selline juhtum,” märkis Tõnu.