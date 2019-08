Mitte keegi ei tule appi. Välismaal surma saanud Vene palgasõdurite omakseid ootab kannatuste kadalipp

Vene kooliõpetaja Olga Markelova endine abikaasa Dmitri sai 2017. aastal Süürias surma. Markelova eeldas, et Vene valitsus hoolitseb vähemalt nende ühise tütre eest, kuid asi võttis teise pöörde.

Markelov oli läbi ja lõhki sõjaväelane: pärast kümneaastast tööd Tšetšeenia-sugustes konfliktikolletes otsustas ta astuda erapalgaarmee ridadesse, et võidelda Ukrainas ja Süürias. Tema sõbrad kinnitasid hiljem ta endisele naisele, et tegu oli kurikuulsa erasõjakompaniiga Wagner.

Markelova jaoks polnud abikaasa viimases tööotsas midagi tavatut, kuid toitjakaotuspensioni taotledes sai ta teada, et seda pole ette nähtud, sest tema mees polnud sõdur, vaid ühe energiafirma tütarettevõtte töötaja. Markelova kinnitab, et teadis kohe: see ei vasta tõele. „Ma tean, et ta käis sõdimas ja talle andis tööd erapalgaarmee. Ma olen käinud Krasnodaris ja näinud ka Molkino baasi (seal õpetatakse väidetavasti välja Wagneri palgasõdureid – toim), nägin teda ennast mundris. Ta ei varjanud kunagi, et tegeles välismaal sõdimisega,” ütleb Markelova.