Moldova jõudis eelmisel nädalal põhiseaduskriisi, kus ülemkohus on peatanud parlamendi ja presidendi volitused, kuid need keelduvad otsust tunnustamast. Kriitikute sõnul täidab kohus oligarh Vladimir Plahotniuci juhitud võimupartei korraldusi, kelle vastu on liitunud nii venesõbralik president Igor Dodon kui ka euroopameelne opositsioon.