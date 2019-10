Mõõgaga Soome ametikooli läinud ründaja sai raskelt vigastada

Noor Soome mees tungis teisipäeva varajasel pärastlõunal Kuopio kaubanduskeskuses asuva Savo ametikooli ruumidesse ja ründas inimesi terariistaga. Pealtnägijate sõnutsi oli tegu mõõga või suure noaga. Rünnaku tagajärjel sai surma üks ja vigastada kümme inimest, kaasa arvatud kurjategija.

Kuulujuttude leviku ennetamiseks teatas Ida-Soome politsei teisipäeva pärastlõunal Twitteris, et kooli tunginud isik on sünnipärane soomlane. Peale selle avaldas politsei, et noor mees oli ametikooli ruumidesse kaasa võtnud ka tulirelva.

Pärastlõunal antud pressikonverentsil täpsustasid korrakaitsjad, et kahtlusalune sündis 1994. aastal ja oli sama kooli õpilane. Ründaja polnud varem võimudele silma jäänud, ka oli teisipäeval selgitamisel noormehe motiiv. Küll aga avalikustasid võimud, et ta kasutas saabli-tüüpi külmrelva.