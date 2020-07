Armeenia ja Aserbaidžaan on omavahel sageli sõdinud, eeskätt vaidlusaluses Mägi-Karabahhi regioonis. Märksa haruldasem on, et seekordne konflikt on levinud Moskva kaubandusse. „Isegi 2016. aastal, kui Aserbaidžaaniga toimus neljapäevane sõda, ei olnud Moskvas sellist meeleolu,” ütleb David Tonojan, kes töötab sealse Armeenia muuseumi direktorina.

Mõlemal rahval on Venemaa pealinnas suur kaasmaalaste kogukond, kuid mitu turgu ja kaubanduskeskust, kus armeenlased seni oma tooteid müüsid, kuulub aseri ettevõtjatele. Neljapäeval teatas Armeenia suursaadik, et ühest Moskva supermarketite ketist on kadunud Armeenia konservid, mineraalvesi ja konjak. Sama päeva õhtul toimus Moskvas suur kaklus, kus arreteeriti vähemalt 25 inimest. Osas videotes võib näha meestejõuku Armeenia numbrimärkidega autode juhte ründamas. Teistes videotes tungivad kaigastega relvastatud mehed Moskvas tegutsevasse Aserbaidžaani restorani.