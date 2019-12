NATO aastapäevakohtumine tuleb tülide kartuses lühike

NATO liidrite kohtumine, mis algab teisipäeval Londonis piduliku õhtusöögiga, on oma haardelt sarnane 2017. aastal Brüsselis toimunud kokkusaamisega. Toonane eesmärk oli tutvuda USA presidendiks saanud Donald Trumpiga ning ka nüüd on ürituse aja osaliselt määranud Ameerika Ühendriikide siseelu – eesootav presidendivalimiste kulminatsiooni tõttu välistati 2020. aasta.

Küll võib kohtumise ja sellega kaasnevate avalduste pärast ärevust tunda Briti peaminister Boris Johnson, kelle koduriigis seisavad järgmisel nädalal ees erakorralised parlamendivalimised.

NATO liidrite kohtumisega kursis olevad allikad kinnitavad, et Londonist pole mõtet suuri otsuseid oodata. Eelkõige markeeritakse alliansi 70. aastapäeva ja märksõna on „pidulik”. Ürituse korraldajate peamine mure on hoolitseda, et viimasel ajal ohtralt tähelepanu saanud erimeelsused ei mataks sündmust enda alla. Riigipeadele ja valitsusjuhtidele algab kohtumine teisipäeval Buckinghami palees kuninganna Elizabeth II vastuvõtuga.