Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kinnitas eile teateid, et riik on valmis NATO-s Balti riikide kaitseplaani blokeerima. Vahetult enne Londonisse NATO tippkohtumisele suundumist Istanbulis antud kommentaaris ütles Erdoğan, et Türgi nõustub kaitsekavaga vaid juhul, kui NATO tunnistab terroristlikuks kõik rühmitused, mida ka Türgi terroristlikuks peab.