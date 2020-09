Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sõnul näitasid riigi relvajõudude laboris tehtud katsed üheselt, et Berliinis ravil viibiva Venemaa opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi mürgitamiseks kasutati NSVL-is välja töötatud novitšok-tüüpi närvimürki. Venemaa teatel ootab valitsus enne seisukoha kujundamist siiani Saksamaalt infot. Vene föderatsiooninõukogu väliskomisjoni liige Aleksei Kondratjev nimetas Saksamaa teadet poliitiliseks provokatsiooniks ja avaldas arvamust, et vandenõu taga on USA, kes soovitab takistada Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream 2 projekti.

Saksa parlamendi väliskomisjoni esimees Norbert Röttgen tõdes teleintervjuus, et gaasitorust loobumist tuleks vähemalt arutada. „Oleme taas silmitsi Putini režiimi inimvihkajaliku reaalsusega,” ütles Merkeli üheks võimalikuks mantlipärijaks peetud Röttgen.