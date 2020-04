Nazarbajevist pole koroonakriisi ajal kippu ega kõppu

Kuigi Kasahstan heitleb mitme kriisiga, on eelmisel aastal riigi presidendi ametist loobunud Nursultan Nazarbajev juba tükk aega varju hoidnud.

Nazarbajev on endiselt Kasahstani julgeolekunõukogu esimees, kuid kriisist olenemata pole nõukogu kokku kutsutud. Raadio Vaba Euroopa järgi pole Nazarbajevi haihtumine üllatav, sest ta on seda varemgi raskel ajal teinud.



Nazarbajevi pressisekretär lükkas ümber väited endise riigijuhi surmast ja teatas, et ekspresident on hea tervise juures. Ametnik täpsustas, et riigis välja kuulutatud piirangute tõttu on Nazarbajevile raske ligi pääseda, kuid ta esineb televisioonis kohe kui võimalik.



Nazarbajev lõi endanimelise ülikooli, mille vananemisvastase ja pika eluea osakond naudib heldet rahastust. See vihjab endise riigipea plaanidele.