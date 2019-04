Norra ekspertid arvavad, et kalurid kohtusid möödunud nädalal Vene mereväest pärit vaalaga. Mereimetaja inimesi ei kartnud, vaid tuli julgelt lähemale.

„Hakkasime just võrke välja laskma, kui nägime paatide vahel vaala. Ta ujus meie juurde ja nägime, et tal on rakmed ümber,” selgitas kohalik kalur Joar Hesten Norra ringhäälingule NRK.