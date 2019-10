Nüüd? Või äkki mitte kunagi? Brexiti leppe eduks pakutakse 50 : 50

Laupäeval sundis Briti parlament peaminister Boris Johnsoni euroliidult Brexitiks lisaaega paluma, lükates Johnsoni lahkumisleppe hääletuse algavaks nädalaks edasi. Johnsoni lootus kiiresti lahkumiseni jõuda pole siiski kadunud, kuid parlamendis andis see samm peaministri vastastele kindlustunde, et vähemasti leppeta Brexitit tänavu tulla ei tohiks. Koos pikenduspalvega saatis Briti valitsus Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile veel kaks kirja: ühes selgitati, et ajapikendust paluma kohustab Johnsonit parlamendi õigusakt, teises teatas Johnson, et tema ise Brexitit edasi lükata ei soovi. Kuna pikendusavaldus siiski saadeti, tõdes Tusk, et on selle kätte saanud ja hakkab 27 liikmesriigiga asja arutama.