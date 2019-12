Oligarhile kehtestatud USA sanktsioonid ohustavad teisigi Läti ettevõtteid

USA rahandusministeerium teatas nädala alguses, et kriminaalkuritegudes süüdistatud Läti ettevõtjale ja poliitikule Aivars Lembergsile ning temaga seotud ettevõtetele kehtestatakse sanktsioonid. Läti välisministeerium hoiatas panku, et USA sanktsioonid on siduvad ka Läti finantsasutuste jaoks. Sanktsioonid kehtivad pärast väljakuulutamist 30 päeva. „Lembergs on kasutanud oma mõju parteide ladvikus valitsusametnike ametissenimetamiseks ja teiste ametnike blokeerimiseks,” märgitakse teates. „Samuti on Lembergs korrumpeerinud õiguskaitseametnikke, et kaitsta oma huve ja õõnestada poliitikuid, keda ta muul viisil ei suutnud kontrollida.”