„Tervitus! Seersant (nime ei mäleta). Teile on keelatud sissesõit Valgevenesse seaduse 30. paragrahvi alusel. Kuid see ei ole deporteerimine,” teavitas sõjaväelane Minski lennujaamas umbes 20 inimesest koosnevat rühma, kuhu kuulusin ka mina. Taipasin, et ei läbi kontrolli, sel hetkel, kui piirivalvurineiu vaatas mu passi, milles on Venemaa viisad kirjaga „Press”, ja kergitas kulmu.

Ta palus mul astuda kaks sammu tagasi ja vaadata kabiini nr 17 juures olevasse kaamerasse, haaras siis telefonitoru ning teatas tõsisel ilmel: „17-ndasse!”

Ilmus vormis meesterahvas. Ta viis mind rühma noorte juurde, silma järgi hinnates vanuses 23–25. Meid hakati ükshaaval kõrvalkabinetti kutsuma. Seal kontrolliti seljakoti sisu ja märgiti ära amatöörkaamera.

„Reisi eesmärk?” – „Minskit vaadata, ringi jalutada.” – „Kuhu lähete?” – „Vesipiibukohvikusse.” – „Ja veel?” – „Äkki hambaarsti juurde.” – „Ja enne ühtegi hambaarsti välja ei vaadanud?”

Vastused tundusid kahtlased.