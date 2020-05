Orbáni ulatuslikud erivolitused võivad õige pea taas kärbuda

„Valitsus võib oma eriolukorra õigustest loobuda juuni lõpu poole, kui just epidemioloogiline olukord ei muutu,” kinnitas Gulyás eile. Samal veebipressikonverentsil ütles Gulyás, et järgmisel nädalal kaalub valitsus pealinnas Budapestis piiranguid lõdvendada. Ungari maapiirkondades on seda juba tehtud. Märtsis otsustas Ungari, et eriolukorda pikendatakse määramatuks ajaks ja valitsus võib selle vältel otsuseid dekreediga langetada. Käik pälvis nii inimõigusühenduste, Euroopa Komisjoni kui ka mitme Euroopa Liidu liikmesriigi kriitika.