Osa riike kärbib piiranguid, Itaalias ja Hispaanias püsib ettevaatus

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn teatas reedel, et COVID-19 epideemia on riigis ametlikult kontrolli alla saadud. Eilsest hakati Saksamaal avama väiksemaid, alla 800-ruutmeetriseid kaupluseid, samuti auto- ja jalgrattatöökodasid. Kõik liidumaad otsustavad piirangute kaotamise tempo ise ja näiteks Berliini kauplused avatakse kõige varem kolmapäeval. Üle kahe inimese kogunemise keeld jääb kehtima vähemalt 4. maini, mis tähendab, et juuksuriärid ja baarid on vähemalt seni suletud. Enamik liidumaid kavatseb 4. mail ka koolid taasavada. Föderaalvalitsus soovitab tungivalt, et avalikes kohtades kantaks maski. Osas liidumaades on maskita keelatud ühissõidukeid kasutada.

Rootsi on siiani laialdaste piirangute kehtestamisest hoidunud, hoides baarid ja koolid avatuna ning jättes nakkuse ennetamise valdavalt kodanike hooleks. Riigi terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Karin Tegmark Wisell ütles reedel, et seni on see poliitika end õigustanud, sest haigusjuhtumite ja intensiivravipatsientide arvu kasv püsib stabiilsena. Teine Rootsi juhtiv epidemioloog Johan Giesecke sõnas eelmisel nädalal antud intervjuus, et ülejäänud Euroopa riikide reaktsioon pole olnud teaduspõhine ja epideemia lõpuks on suremusnäitaja igal pool ühesugune. Rootsi hukkunute arv paistab esialgu olevat siiski suurem kui ranged piirangud kehtestanud naaberriigis Taanis. Eilse seisuga oli Rootsis registreeritud üle 14 300 haigusjuhtumi ja 1540 surnut ning kaks korda väiksema rahvaarvuga Taanis ligi 7400 nakatunut ja 355 surnut.