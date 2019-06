Pagulasi toetanud saksa veteranpoliitiku mõrva jäljed viivad paremäärmuslaseni

2. juuni öösel kell pool 1 tulistas kurjategija Kasseli ringkonna presidenti Walter Lübcket tolle kodumaja verandal lähedalt pähe. Nüüd on selgunud, et suure tõenäosusega seisab kuritöö taga paremäärmuslane. Saksa liidukantsleri Angela Merkeli kristlike demokraatide (CDU) hulka kuulunud Lübcket tunti tema pagulasi toetavate väljaütlemiste poolest. Juhtumi poliitilise kaalu tõttu võttis nädala algul sellega tegelemise üle Saksa liiduprokuratuur. Liiduprokuratuur on riigi kõrgeim süüdistusorgan riikliku julgeoleku valdkonnas.

Alguses polnud Saksa võimudele selge, millist tüüpi kuritööga on tegu, võimalike versioonide hulgast käisid läbi nii röövmõrv kui ka muud variandid. Samal ajal töötasid 20 kohtumeditsiinieksperti Lübcke kodu, aia ja veranda kuue päeva jooksul pärast mõrva sentimeeter sentimeetri haaval läbi.