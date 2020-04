Paranenud Boris Johnson peab korraga kustutama mitut tulekahju

Esmajärjekorras oodatakse peaminister Boris Johnsonilt selgust, millal ja kuidas võiks Ühendkuningriiki uuesti avama hakata. Pühapäeval registreeriti riigis 413 surmajuhtumit, mis on viimase kuu väikseim näitaja. Hiljemalt 7. maiks peab valitsus piiranguid puudutavad eeskirjad üle vaatama. Briti meedia sõnutsi ollakse valitsusparteis veendunud, et järgmisel nädalal hakatakse korda leevendama. Daily Maili teatel puudutab see esimeste seas ilmselt ehitussektorit, sest vabas õhus on viiruse levik vähem tõenäoline.

Samal ajal näitab inimeste käitumine, et britid suhtuvad kodus istumisse järjest suurema vastumeelsusega. Ehkki arvamusküsitluste järgi toetab suurem osa kodanikke piiranguid, nähti nädalavahetusel Londoni tänavatel juba ummikuid ja elav liiklus käis ka suurematel maanteedel. Apple’i liikumisandmed näitavad, et ka tänaval jalutajate hulk suureneb. Johnson palus eile, et kaaskodanikud säilitaksid ettevaatuse. „Ma ei ole nõus Briti rahva jõupingutusi ja ohverdusi tuulde viskama,” lubas ta.