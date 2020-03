Pärast uusi nakatumisi tõstab Hiinas pead võõraviha

Hiinas elavad välismaalased ei pääse enam sama hõlpsasti poodi, hotelli, restorani ega jõusaali. Avalikkuses hoitakse neist eemale, jälgitakse neid kullipilgul või lausa sõimatakse.

„Kui jalutades märkab keegi mu siniseid silmi, kargab ta kohe meetri kaugusele,” annab 33-aastane iirlane Andrew Hoban edasi praegu Shanghais valitsevat õhkkonda.

„Kui riigimeedia teatab, et tegemist on välismaise viirusega, avaldab see mõju,” sõnab Pekingis elav ameeriklasest ajaloolane Jeremiah Jenne. „See on tuttav teema uues kuues: ärge usaldage välismaalasi!”



Paljud Hiinas elavad muulased rõhutavad siiski, et nende kogemused pole kaugeltki nii äärmuslikud kui USA asiaatidel, keda on verbaalselt ja füüsiliselt rünnatud.