Paremäärmuslikust siseministrist on saanud Itaalia liider

Itaalia paremäärmusliku valitsuserakonna Liiga juhi ja riigi siseministri Matteo Salvini jaoks on europarlamendi valimised võimalus võtta mõõtu populistliku peaministriparteiga Viie Tähe Liikumine. Viie Tähe Liikumine võitis mullu kohalikud üldvalimised, kuid aasta jooksul on erakonna sära tuhmunud ja Salvini partei märgatavalt populaarsemaks saanud, kirjutab Washington Post. Peale selle üritavad mõlemad erakonnad täita oma valijatele välja käidud lubadusi ja see on nende omavahelised suhted pingeliseks muutnud.