Parempopulistide esiletõus aitas Hispaania sotse ja liberaale

Hispaania poliitilise seebiooperi tulevikku kujundav hull stsenarist üllatas vaatajaid järjekordse ootamatu pöördega, kommenteeris üleeilset valimistulemust riigi suurim päevaleht El País. Viimase nelja aasta jooksul olid need Hispaanias juba kolmandad valimised. Kunagi kahe partei vahel jagunenud poliitmaastik on iga korraga üha enam killustunud. Võitjaks tõusis seekord siiski sotside (PSOE) ametisolev peaminister Pedro Sánchez, kellele vaatlejad veel aasta tagasi valitsusjuhi kohta poleks prognoosinud. Peale alamkoja suurima fraktsiooni said sotsid täieliku ülekaalu senatis.