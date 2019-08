Pariisi Jumalaema kiriku taastamistöös seisab hullem alles ees

Prantsusmaa pealinnas Pariisis asuva Jumalaema kiriku võlvlaes haigutab kolm suurt auku, katus on kadunud ja hoone seisukord habras. Iga päev tegutseb seal 40 meeskonda, kes eemaldavad kive, toimetavad rämpsu minema ja püstitavad teadmata seisukorras osadele tugesid.

Võimud lasid spetsiaalselt selleks palgatud mägironijail tõmmata sisselangenud katuse peale sünteetilise ilmakindla katte, et vihm niigi kannatada saanud Notre-Dame’i edasi ei hävitaks.

Ülesehituseks lubasid Prantsuse võimud miljardit eurot, kuid seni on sellest laekunud vaid väike osa, kirjutas möödunud kuu lõpul Financial Times. Aprilli keskel lahvatanud tulekahju põhjust pole uurijad lõplikult tuvastanud, kuid tahtliku süütamise versioon on praeguseks kõrvale heidetud.