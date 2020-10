Donald Trumpi hinnangul võitis asepresidentide debati loomulikult Mike Pence, kuid kes võitis eilse mõõduvõtu tegelikult?

„Ameeriklased tunnistavad meie riigi ajaloo presidendi administratsiooni suurimat läbikukkumist,” alustas California osariigi senaator Harris. Ta teatas, et Trumpi valitud koroonastrateegia on ilmselgelt läbi kukkunud, kui haiguse tõttu on surnud sadu tuhandeid ameeriklasi.